الوزير باسيل: شبكتنا الديبلوماسية تساهم في تعزيز حضور لبنان في العالم

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أكد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، في حوار مع الطلاب غير المقيمين في لبنان ضمن برنامج السياحة السياسية، "ان نظام لبنان السياسي مميز وفريد بالديموقراطية التوافقية في ضوء التكوينات والتوازنات الدقيقة".



عقد الحوار في قصر بسترس بوجود الديبلوماسيين الذين انضموا الى السلك الديبلوماسي منذ 3 سنوات وعددهم 45 ديبلوماسيا وتشملهم التشكيلات الديبلوماسية في سفارات وقنصليات لبنان في الخارج بحسب ما افادت مديرة المراسم في الوزارة السفيرة نجلا عساكر.



وقال باسيل: "سياسة لبنان الخارجية من شأنها حشد التأييد للبنان ويجب ان يكون عنوانها الاول مصلحة لبنان، ويتوجب على الديبلوماسي ان يتحدث بلسان لبنان وليس بلسانه. وتدخل السياسة الخارجية ضمن السياسة التوافقية في اطار الحكومة المشكلة على اساس طوائفي وتوافقي والسياسة الخارجية مذكورة في البيان الوزاري".



واعتبر باسيل ان "على الديبلوماسي مهمة تعزيز الروابط والتعاون مع البلدان المضيفة، اضافة الى المهام القنصلية ومن ضمنها خلق التواصل والروابط مع السفارة وبين اللبنانيين وتنظيم احوالهم الشخصية وتوفير الحماية للبنانيين المقيمين في البلدان المضيفة".



وقال: "لدينا شبكتنا الديبلوماسية، دخل عليها دم جديد بالديبلوماسيين الجدد والملحقين الاقتصاديين العشرين والقناصل الفخريين الـ 149، وهذه الشبكة التي تساهم في تعزيز حضور لبنان في العالم والتواجد الى جانب اللبناني اينما كان".