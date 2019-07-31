الجامعة الانطونية في مهرجانات بعلبك

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قدّمت مهرجانات بعلبك الدولية بالتعاون مع الجامعة الأنطونية والسفارة الإيطالية، المركز الثقافي الايطالي، ليلة استثنائية في معبد باخوس في بعلبك، قاد فيها المايسترو الأب توفيق معتوق "القداس الجنائزي" للمؤلف الايطالي جوزيبي ڤيردي. وقد شارك في هذا العمل جوقة الجامعة الانطونية وأوركسترا الحجرة التابعة للراديو الروماني في بوخارست مع أربع منشدين منفردين عالميين وهم ماريا أغرستا (سوبرانو) دانييلا بارتشيللونا (ميزو سوبرانو) جورجيو بيروجي (تينور) جون ريليي (باس). تميز هذا العمل بصعوبة أدائه وضخامة انتاجه الى جانب حرفيّة عالية ومستوى عالمي أشادت بهما الصحافة العالمية المرئية والمكتوبة. والجدير بالذكر أنّ هذا الحفل يأتي أيضا ضمن إطار العيد الأربعين الذي تحتفل به جوقة الجامعة الأنطونية هذه السنة.

مع الاشارة الى ان تذاكر هذا الحفل كانت قد نفذت منذ أوائل حزيران.