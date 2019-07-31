AUL KASLIK تستقبل طلابها الجُدد كالعادة إنسجاماً مع التعليم العالي

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تستقبل جامعة AUL KASLIK الطلاب الجدد كما جرتّ العادة كل سنة بإنسجام تام مع قوانين وأنظمة التعليم العالي المرعية الإجراء، وهي مُستمرة بتقديم المنح والمساعدات المالية التي دأبت الجامعة على منحها منذ إنشائها إيماناً منها بأن التعليم حق لكل طالب مهما كانت ظروفه المادية.



قبول الطلبات وإمتحانات الدخول مستمرة في كافة الإختصاصات المرخصّة والمعادلة من قبل وزارة التربية والتعليم العالي،

الحملات المستمرّة الملفّقة والمضلّلة التي تتبنّاها بعض المؤسسات عبر حملات مبرمجة، تارةً عبر إرسال رسائل صوتية على هواتف بعض الطلاب، وطوراً عبر إشاعة أخبار إعلامية تضليلية أصبحت غايتها معروفة، وما هذه التصرفات الملتوية الا علامة على نجاح هذه المؤسسة اكادميا" تربويا" وانسانيا".