رياض سلامة من بعبدا: الوضع المالي مستقر وعدد من المبادرات ينوي مصرف لبنان القيام بها لتفعيل الاقتصاد

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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة وعرض معه الاوضاع المالية في البلاد وعمل وحدات مصرف لبنان. واوضح الحاكم سلامة بعد اللقاء ان الوضع المالي مستقر، وانه عرض لرئيس الجمهورية عددا من المبادرات التي ينوي مصرف لبنان القيام بها لتفعيل الاقتصاد اللبناني.

واكد الحاكم سلامة ان نشر موازنة العام 2019 عامل مهم في الانتظام المالي على مستوى البلاد.



وسطاء التأمين في لبنان

واستقبل الرئيس عون نقيب وسطاء التأمين في لبنان السيد الياس حنا مع وفد من النقابة واطلع منهم على عمل وسطاء التأمين والمشاريع المستقبلية التي تعدها النقابة. وقد شكر النقيب حنا الرئيس عون على الاهتمام والرعاية التي اولاها الى النقابة واعلن انه وعلى اثر اجتماع المكتب التنفيذي لاتحاد وسطاء تأمين البحر الابيض المتوسط FMBA المنعقد في باريس بتاريخ 13 حزيران 2019، تم التوقيع على الاقتراح المقدم من نقابة وسطاء التأمين في لبنانLIBS ممثلة بالنقيب حنا على انشاء اتحاد وسطاء تأمين واعادة تأمين العرب مركزه في لبنان، وتم التوقيع عليه لتاريخه من قبل اربعة دول هي لبنان ومصر والمغرب وسلطنة عمان على ان يتم توقيعه من قبل باقي الدول العربية. وتمنى دعم الاتحاد من خلال ارسال توصية الى جامعة الدول العربية ليعمم على كافة البلدان العربية. ووجه النقيب حنا الدعوة الى الرئيس عون لحضور اللقاء السنوي الذي تعقده النقابة في 12 كانون الاول المقبل والذي يجمع سنويا اكثر من 750 شخصا من اركان قطاع التأمين والهيئات الاقتصادية في لبنان، وشركات التأمين ووسطاء التأمين واعادة التأمين وشركات خدمات الادارة المتخصصة كطرف الثالث ( TPA) وعددا من الوزراء الذين لهم صلة مباشرة او غير مباشر ة بالقطاع كوزير الاقتصاد والتجارة، وزير المال الخ.... وعددا من المدراء العامين التابعين لتلك الوزارات. كما يحضر هذا اللقاء ايضا رئيس جمعية الصناعيين، رؤساء لعدة لجان ابرزها لجنة الادارة والعدل، لجنة المال، لجنة الصحة، ولجنة الرقابة على هيئات الضمان، رئيس جمعية شركات الضمان في لبنانACAL، نقباء المهن الحرة، والصحافة اللبنانية. ومن شأن هذا اللقاء ان يعطي زخما متينا للقطاع الاقتصادي بشكل عام ولقطاع التأمين بشكل خاص الذي يعتبر ثاني اكبر القطاعات المالية في لبنان".



ونوه الرئيس عون بالدور الذي يلعبه وسطاء التأمين في لبنان، والقطاع التأميني بصورة عامة لافتا الى اهمية الرعاية الاجتماعية والصحية التي تقدم من خلال مؤسسات التأمين وضرورة تنظيم عملها وتفعيل متابعتها.