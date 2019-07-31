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الصراف هنأ الجيش لمناسبة عيده

31
JULY
2019
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وجه وزير الدفاع السابق ومقرر المجلس السياسي في التيار الوطني الحر يعقوب الصراف التهنئة للجيش اللبناني في عيده.
وقال الصراف في بيان له : 
 
"أوجه التحية للجيش اللبناني، قيادة حازمة،  وضباطا ورتباء وافرادا ، كما اعايد فخامة رئيس الجمهورية، القائد الاعلى للقوات المسلحة العماد ميشال عون الذي بقيادته الحكيمة ، يوجه السفينة نحو برّ الامان مجتازا الازمة تلو الاخرى".
 
واضاف :" انني اذ اقدر عاليا جهود هذه المؤسسة في الحفاظ على الاستقرار والامن والامان في الداخل وعلى الحدود ،   اخص بالمعايدة اهلي في عكار، خزان الجيش اللبناني،  التي قدمت للوطن خيرة شبابها".
 
و تابع : "الشهداء يرحلون جسدا فقط؛ فذكراهم وصنائعهم ستبقى دوما في صفحات التاريخ المشرّف ليس فقط في هذا اليوم بل في كلّ يوم"
 
 وختم الصراف قائلا : "شرف، تضحية ، وفاء ..ثلاث كلمات تختصر الكثير من حبّ الوطن الى اجمل معاني الانسانية والاخلاق ... عشتم ؛ عاش الوطن وعاش الجيش اللبناني.:
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