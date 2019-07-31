الصراف هنأ الجيش لمناسبة عيده

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وجه وزير الدفاع السابق ومقرر المجلس السياسي في التيار الوطني الحر يعقوب الصراف التهنئة للجيش اللبناني في عيده.

وقال الصراف في بيان له :

"أوجه التحية للجيش اللبناني، قيادة حازمة، وضباطا ورتباء وافرادا ، كما اعايد فخامة رئيس الجمهورية، القائد الاعلى للقوات المسلحة العماد ميشال عون الذي بقيادته الحكيمة ، يوجه السفينة نحو برّ الامان مجتازا الازمة تلو الاخرى".

واضاف :" انني اذ اقدر عاليا جهود هذه المؤسسة في الحفاظ على الاستقرار والامن والامان في الداخل وعلى الحدود ، اخص بالمعايدة اهلي في عكار، خزان الجيش اللبناني، التي قدمت للوطن خيرة شبابها".

و تابع : "الشهداء يرحلون جسدا فقط؛ فذكراهم وصنائعهم ستبقى دوما في صفحات التاريخ المشرّف ليس فقط في هذا اليوم بل في كلّ يوم"

وختم الصراف قائلا : "شرف، تضحية ، وفاء ..ثلاث كلمات تختصر الكثير من حبّ الوطن الى اجمل معاني الانسانية والاخلاق ... عشتم ؛ عاش الوطن وعاش الجيش اللبناني.: