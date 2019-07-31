انتحال صفة جابي في مؤسسة كهرباء لبنان لسرقة المواطنين

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صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتّوجيه والعلاقات العامّة البيان التالي:

تمكّنت المديريّة العامّة لأمن الدّولة من توقيف اللبناني (و.ع) في مدينة صور، بجرم انتحال صفة جابي في مؤسسة كهرباء لبنان وتقاضيه اموالاً من احدى المواطنات.

بالتحقيق معه اعترف بما نسب اليه، علماً انه من اصحاب السوابق وكانت المديرية العامة قد أوقفته سابقاً بجرم انتحال صفة عنصر مخابرات وسلب مجوهرات مواطنة عراقية.

بناءً لإشارة النيابة العامّة الاستئنافيّة في الجنوب، تعمّم المديريّة العامّة لأمن الدّولة صورة الموقوف، وتدعو المواطنين والمقيمين الذين وقعوا ضحيته إلى التوجّه إلى مديريّة الجنوب الإقليميّة – مكتب صور الإقليمي، للإدلاء بإفاداتهم أو الاتصال على رقم الهاتف ٧٤١٥٨٣/07تمهيداً لاتخاذ الاجراءات القانونيّة اللازمة.