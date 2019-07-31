قائد الجيش في أمر اليوم: لن نسمح بإيقاظ الفتنة

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لمناسبة عيد الجيش الرابع والسبعين، وجه قائد الجيش العماد جوزاف عون أمر اليوم إلى العسكريين الآتي نصه:



"أيّها العسكريون، سنوات من عُمْر المؤسسة العسكرية، شهدت الكثير من المحطات والانتصارات وبعض المرارات، فلم تأخذنا نشوة النصر، ولم تكسرنا بعض العثرات، وكنا نضع نصب أعيننا الحفاظ على السلم الأهلي والعيش المشترك؛ وها نحن اليوم نؤكد ألّا عودة إطلاقاً إلى الوراء، وألّا مكان بين اللبنانيين للفرقة والتشرذم، وأننا لن نسمح للغة الشحن والتحريض بإيقاظ الفتنة.



أيّها العسكريون، لطالما نهضتم بالواجبات الموكلة إليكم، وواكبتم الاستحقاقات الدستورية، فكنتم حرّاساً مخلصين للديمقراطية، تسعون إلى هدف وحيد هو إنجاح المهام التي كُلِّفتم بها. هكذا تعلّمنا من المبادئ التي نشأنا عليها أنّ الغاية الأولى والأخيرة هي أداء الواجب، ولا اعتبار لأي هدف شخصي في مركز من هنا أو منصب من هناك.



أيّها العسكريون، لا يزال العدو الإسرائيلي يُمْعِنْ في انتهاك سيادة لبنان برّاً وبحراً وجوّاً وعلى مدى عقود ارتقى العديد من العسكريين والمدنيين شهداء جرّاء اعتداءاته المتكرّرة. وبجهودكم وتضحياتكم سنستمرّ في مواجهة أطماعه وفي التصدي له ومواجهة الإرهاب.



الرحمة للشهداء، والصبر والشفاء للمعوّقين والجرحى، وعهد منّا أن نبقى على مستوى تضحياتهم، وأن نحفظ القسَم ونصون الأمانة ونكون على قدر المسؤولية مهما غلت التضحيات وعظمت الصعوبات".