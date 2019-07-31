living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ولدا سارة الأمين لن ينسيا قتل والدتهما بـ17 رصاصة!

31
JULY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

رحيل دندش

 

بعد أربع سنواتٍ وشهرين كاملين، أخذت العدالة مجراها في قضية سارة الأمين، المقتولة على يد زوجها علي الزين. أمس، ختمت محكمة الجنايات قضية الأمين، بصدور الحكم النهائي الذي قضى بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة لمدة خمس وعشرين عاماً بحقّ الزين، وإلزامه بدفع 150 مليون ليرة لورثة المغدورة. خمس وعشرون سنة هي أقصى ما يمكن الحكم به، ما دون الإعدام، لكنها، بالنسبة لولدين شهدا موت والدتهما قتلاً، لا تدفن مشهد الرصاصات الـ17 التي هشّم بها الوالد وجه أمهما.


مع ذلك «هي تسكّن»، يقول بلال الأمين، شقيق المغدورة. على الأقل، تخفف هذه العقوبة «نار الأسى في عائلة سارة، أمها وأبيها وأولادها، ويصل لها شيء من حقها ولو أن لا شيء يعوّض حضورها». بهذه الكلمات، يعلّق الأمين على الحكم الصادر عن محكمة جنايات جبل لبنان، برئاسة القاضي إيلي الحلو.

بعيداً عن «العاطفة» التي تلقفت بها عائلة الضحية الحكم، يختار المحامي أشرف الموسوي الذي تولى متابعة قضية الأمين منذ عام 2015 الحديث عن المسار القانوني الذي سلكته القضية. برأيه، أربع سنواتٍ «مقبولة بالمبدأ»، خصوصاً بالنظر لما حدث من اعتكافات قضائية وإضرابات، ونظراً لطول الدرب الذي تسلكه قضايا العنف الأسري. الموسوي اعتبر الحكم «انتصاراً لسارة ودرساً لكل من تسوّل نفسه إيذاء امرأة»، مشيراً الى أن «الحكم مُرض، وهو أشبه ما يكون بالمؤبد، لا سيما أن عمر الجاني 60 سنة».


وفي تفاصيل الحكم، نال الزين عقوبته على أساس الفقرة الثانية من المادة 547 من قانون العقوبات التي تنصّ على أنه «من قتل إنساناً قصداً عوقب بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة»، والتي عدّلت بعد صدور قانون «حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري» رقم 293، حيث شددت العقوبة وأصبحت خمساً وعشرين سنة إذا ارتكب فعل القتل أحد الزوجين ضد الآخر.


الموسوي أكّد أن التمييز أمر صعب لأن «الحكم فنّد كل الوقائع ولم يدع مجالاً لأي التباس». آملاً أن تسهم العقوبة في وقف مسلسل العنف ضد النساء.
من جهتها، أبدت مديرة منظمة «كفى عنف واستغلال» زويا روحانا ارتياحاً لصدور الحكم، خصوصاً لجهة استناده إلى المادة 547 من قانون العقوبات التي شددت العقوبة إلى الحد الأقصى بحق الزوج/ ة الذي يرتكب فعل القتل بحق الشريك. لكنها، كررت الدعوة الى ضرورة إنشاء محاكم أسرية خاصة من أجل الإسراع في محاكمة قتلة النساء، أو اتخاذ إجراءات تسرّع من إصدار الأحكام في هذا الشأن، لأن «هذا مايشكل رادعاً حقيقياً لحماية النساء»، لافتة الى أن الكثير من قضايا النساء لا تزال عالقة في المحاكم منذ سنوات «فيما الجناة مرتاحون على وضعهم».

الأخبار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout