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أسرار الصحف ليوم الأربعاء 31 تموز 2019

31
JULY
2019
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البناء
خفايا
قالت مصادر حكومية بارزة انّ التجاذب في قضية قبرشمون وإحالتها الى المجلس العدلي تعقدت لأنّ رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي يعتقد بأنها فرصته لتسوية ملف علاقته الشائكة والمعقدة مع حزب الله، مستنداً إلى دعم تيار المستقبل وحزب القوات وعدم رغبة رئيس مجلس النواب بتحويل الأمر إلى مواجهة وتحدّ وتوفيره الإحاطة اللازمة لضمان التوافق، وأنّ ما يطرحه رئيس الإشتراكي في المفاوضات يتصل بملف علاقته بحزب الله وليس بقبرشمون…


كواليس
تحدثت مصادر في تشكيلات المعارضة السورية عن بدء مشاورات تجريها القيادة التركية مع جماعات المعارضة حول الإستجابة للطلب الروسي بالإنسحاب لصالح الجيش السوري من مناطق طريق حماة حلب الدولي ومحيطها الأمني، وأنّ موقف جبهة النصرة يبدو أكثر مرونة من قبل في ضوء نتائج المعارك الأخيرة التي أظهر خلالها الجيش السوري تفوّقه الكاسح رغم الدعم التركي الكبير الذي تلقته النصرة، بما يذكر بمعارك حلب التي سبقت الإنسحاب…

الجمهورية
لاحظت أوساط سياسية أن وزيرة في الحكومة لم تستطع إخفاء امتعاضها خلال ندوة وقد بدا ذلك واضحا طيلة الوقت.
إعترض فريق سياسي فاعل على شركة جرى تأسيسها أخيراً لكي تشارك في مناقصة حساسة بعدما تبين أنها فصلت على قياس مجموعة شركاء نافذين وطالب هذا الفريق بأن تخوض مجموعة شركات هذه المناقصة وليس شركة واحدة أو إثنتان فقط.
أبلغ مرجع بارز إلى جهة فاعلة شكره إليها لموافقتها وتصويتها على استحقاق كبير كونها تقدم على هذه المبادرة للمرة األولى.

اللواء
همس
آثر مرجع كبير أن يتولى غيره التواصل مع قطب وسطي وفريقه منعاً للإحراجات والتأويلات؟!
غمز
ترددت معلومات أن مرجعاً حكومياً، لن يُقدم على خطوة، ينتظرها خصومه، حتى لو استمر الوضع على هذا النحو حتى نهاية العهد.
لغز
بات بحكم المؤكد أن مشاريع تنفذ في شوارع بيروت مرتبطة على نحو ما بمقررات مؤتمر «سيدر».

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