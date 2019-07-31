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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 31 تموز 2019

31
JULY
2019
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الأخبار
توازنات الخليج: إيران تحتضن استدارة الإمارات
العمالة الفلسطينية: القوات تعرقل الحل
جنبلاط يخشى خديعة... وباسيل يلوّح بـ«خيارات» لمواجهة «العدّ»
ضعف في وسط الملعب: لبنان يخسر اختباره الأول

البناء
سورية تتقدّم في إدلب... وألمانيا ترفض قوة للخليج... وماكرون: العقوبات إجراء أحادي مرفوض
جنبلاط يرهن حلّ قبرشمون والمجلس العدلي بمصالحة مع حزب الله
المادة 95 أمام مجلس النواب لحسم الميثاقيّة ومبدأ إلغاء الطائفيّة والمناصفة


الجمهورية
حراك ليلي يستعجل الحلول
القمة الروحية: لمواجهة ما يحاك
"الإخوة- الأعداء" هل يخافهم الحريري؟
ماذا طلب شهيب من "حزب الله"؟ وما رسالته الى باسيل؟
رسالة عون إلى مجلس النواب... هل تحسم الجدل أو تثير أزمة؟


اللواء
أبعد من العودة إلى مجلس الوزراء.. إنها أزمة وطنية؟
القمّة الروحية لإستئناف عمل الحكومة .. وبوادر حلحلة مع جنبلاط

الديار
معالجة مشكلة البساتين تقنياً ليست حلاً بل يجب حل صراع حزب الله ــ جنبلاط
تنظيم الخلاف لم يعد ينفع ولا حدة الخطاب بل تفاهم فعلي

L'Orient-Le Jour
Qabr Chmoun : face à l’impasse, rebelote pour un nouveau round de tractations...

The Daily Star
Byblos axes Mashrou’ Leila concert

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