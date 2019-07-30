ازمة "مشروع ليلى" تصل الى صفحات "نيويورك تايمز": "مهرجان لبناني يلغي حفلا لفرقة شعبية بعد ضغط مسيحي"!

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يبدو ان الغاء حفل فرقة "مشروع ليلى" ضمن مهرجانات بيبلوس الدولية وما رافقه من بلبلة منذ نحو الـ10 ايام، وصلت اصداؤه الى خارج حدود لبنان والعالم العربي.

فتناولت صحيفة الـ"نيويورك تايمز" الموضوع بخبر اوردته عبر موقعها الالكتروني تحت عنوان "مهرجان لبناني يلغي حفلا لفرقة شعبية بعد ضغط مسيحي".

وجاء في الخبر ما يلي:

"أعلن مهرجان موسيقي دولي في لبنان اليوم الثلاثاء أنه ألغى حفلاً موسيقياً لفرقة موسيقى الروك الشهيرة في الشرق الأوسط "مشروع ليلى". واشار الى انّ المغنّي الرئيسي للفرقة مثليًا بشكل علني، وهو ما يبدو أنه تعرض للضغوط بعد دعوات استمرت أسبوعًا من جانب بعض الجماعات المسيحية لسحب حفل الفرقة من برنامج المهرجان، وكذلك تهديدات عبر الإنترنت لإيقافها بالقوة.

وتطرّقت الصحيفة الى بيان لجنة المهرجان:

"أصدر منظمو المهرجان بيانًا قائلين إن "الخطوة غير مسبوقة" والمتمثلة بإلغاء حفل "مشروع ليلى" وذلك "لمنع سفك الدماء والحفاظ على السلام والاستقرار".