بالفيديو..في لبنان: توقيف سارق صناديق الصدقات من المساجد

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تمكنت امن الدولة في النبطية من توقيف المدعو ع.ف الذي قام وعلى مدى اكثر من سنة من سرقة صناديق الصدقات من المساجد في منطقة اقليم التفاح.



وفي التفاصيل ، انه بعد انتشار مقاطع مصورة لاحد الاشخاص يقوم بسرقة صندوق الصدقات في مسجد بلدة عربصاليم امس الاثنين، وبنتيجة البحث والمتابعة وبمدة قياسية تمكنت دورية من امن الدولة في النبطية من معرفة هوية هذا الشخص وهو ع ف من بلدة عين قانا الجنوبية ، وتحديد مكان تواجده ، وعملت على توقيفه في محلة مرج حاروف ( النبطية) .



وتشير المعلومات المتوفرة الى ان المذكور يمتهن سرقة صناديق الصدقات منذ فترة طويلة ، ويوجد بحقه ملاحقات قضائية بجرم سرقة.



وقد تم تسليم الموقوف الى القضاء المختص.

المصدر : مستقبل ويب