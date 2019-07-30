تعليق فرقة "مشروع ليلى" على الغاء حفلها في جبيل ..

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أسفت فرقة مشروع ليلى من أي شخص استشعر مسا بمعتقداته في أي من أغانيها مؤكدة أن ما تقدمه لا يمس بأي من المقدسات والمعتقدات، لافتة الى حملات تلفيقية وتشهيرية واتهامات باطلة تعرضت لها الفرقة وكانت ضحيتها مشددة الى أنه من غير العادل تحميلها مسؤوليتها.

كما شددت الفرقة في بيان على أن احترامها لمعتقدات الاخرين راسخ بقدر احترامها لحق الاختلاف، معتبرة أن ما حصل أخيرا سيزيدها حرصا على ذلك.

وجاء في البيان:" ان الظروف التي مررنا بها والتي انتهت بقرار لجنة مهرجانات بيبلوس الدولية بالغاء الحفل كانت قاسية وضاغطة جدا وقد شعرنا فيها بهشاشة الوضع في لبنان. واذا نعمل جاهدين لتجاوز هذه المشاعر فاننا نشكرر جمهورنا الوفي وجميع الذين وقفوا معنا..."