أول تعليق لبلدية جبيل على قرار إلغاء حفلة مشروع ليلى..

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صدر عن بلدية جبيل البيان التالي:



حفاظاً على الاستقرار ومنعاً لحصول أية ملابسات، واحتراما للمقدسات في المدينة التي لاطالما تميّزت بطابعها السلمي والتعايش بين الطوائف كافة، وبعد التطورات الأخيرة التي شهدتها جبيل في خصوص الحفل الذي كانت ستقيمه فرقة "مشروع ليلى" ضمن مهرجانات بيبلوس الدولية في ٩ آب الجاري، ونتيجة للقاءات والتشاورات التي حصلت بين لجنة المهرجانات والمراجع المعنيّة بالتنسيق التام مع البلدية، نعتبر ان القرار الذي اتخذته لجنة المهرجانات في ايقاف الحفل المذكور هو قرار صائب وخطوة جيّدة لما فيها المصلحة العامة ومصلحة جبيل وابنائها، واحتراماً للرموز والشعائر الدينيّة.