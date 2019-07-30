فقد محفظته في مطار بيروت.. والوزير أنقذ الموقف!

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تمكنت الشرطة السياحية في مطار بيروت من إعادة "محفظة جيب" للمسافر كبي أندراوس اللبناني الجنسية المولود في مونريال بكندا خلال ساعة واحدة من إعلام وزير السياحة أواديس كيدانيان الذي اتصل به المسافر أمس وأبلغه فقدانه إياها في قاعة الوصول وبداخلها 1400 دولار ليل السبت الماضي.



وطلب كيدانيان من الشرطة السياحية الموجودة في المطار التحقّق من الموضوع، وبالفعل بعد مرور ساعة من الزمن تبيّن أنّ المسافر فقد محفظته أمام مركز الأمن العام الذي قام بإبلاغ الشرطة السياحية بالأمر وتمّ تسليم المحفظة إلى مركز الأمانات فيها وإبلاغ الوزير بوجودها وتسليمها للمسافر اندراوس.



وشكر أندراوس الوزير كيدانيان من خلال الشرطة السياحية على الإهتمام السريع بالموضوع.