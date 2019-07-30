جريمة مروّعة في المتن.. قتلوه ونكلّوا بجثته!

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كتبت صفحة "وينيه الدولة"، عبر حسابها الخاص على موقع "فيسبوك":

"أقدم كل من ش.ن و ج.ن على قتل المواطن يوسف مرشد حمود/25 عاماً/ لبناني طعنا بالسكاكين في منطقة مزرعة يشوع على إثر خلاف شخصي وقع بينهم ومن ثم اقدموا على التنكيل بجثته قبل ان يقوموا برميها في مكان مهجور على طريق انطلياس البحرية. واثر الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها القوى الامنية تم تحديد هوية الضحية والقاء القبض على احد المشاركين في الجريمة فيما فر الشخص الاخر الى جهة مجهولة.

نقلت القوى الامنية الجثة الى مستشفى سيدة لبنان حيث منع الاهل من استلم الجثة لدفنها بسبب فاتورة لم تدفع للمستشفى قيمتها 830 دولار اميركي.



اتصل بنا اهل الضحية طالبين المساعدة لفقر حالهم طالبين المساعدة لانهم لا يملكون المال لدفع الفاتورة وناشدوا الايادي البيضاء المساعدة في دفع فاتورة المستشفى حتى توافق على تسليم الجثة للصلاة عليها ودفنها.



الراغبين في المساعدة، الرجاء الاتصال بنا على الرقم 76574438 او ارسال رسالة الى الخاص وشكرا".