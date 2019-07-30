وزير البيئة طلب من عيتاني إطلاق الفرز من المصدر في بيروت... ويحاور البلديات غداً

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التقى وزير البيئة فادي جريصاتي في مكتبه قبل ظهر اليوم عضو " تكتل لبنان القوي " النائب ميشال ضاهر بحضور رئيس بلدية الفرزل ملحم غصّان وجرى التداول بشؤون بيئية تخصّ منطقة زحلة والبقاع.



ثم التقى الوزير جريصاتي الوزير والنائب السابق ايلي ماروني وتم البحث في شؤون زحلة والجوار.



كذلك استقبل وزير البيئة رئيس بلدية بيروت جمال عيتاني وتداول معه في موضوع الادارة المتكاملة للنفايات المنزلية في العاصمة عشية الحوار الذي يجريه وزير البيئة غداً الاربعاء مع رؤساء اتحادات البلديات وممثلي عدد من بلديات لبنان حول خارطة الطريق لمعالجة النفايات في قصر المؤتمرات في ضبيه.



وقد طلب الوزير جريصاتي رسمياً من رئيس البلدية اطلاق الفرز من المصدر في العاصمة واستخدام ثلاث حاويات لدى تطبيق تقنية الفرز بحسب إرشادات وزارة البيئة بشأن الادارة المتكاملة للنفايات المنزلية الصلبة الصادرة في التعميم الرقم 7\ 1 الصادر في 16 تشرين الثاني 2017 وذلك انطلاقاً من الاهمية التي توليها وزارة البيئة للتخفيف من انتاج النفايات واعادة استعمالها واستردادها بأكبر نسب ممكنة.