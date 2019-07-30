الخارجية ردا على تظاهرة سعودي اوجيه: ليس لدى سجلاتنا اي طلب لموعد بهذا الخصوص

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تظاهر عدد من المصروفين من شركة "سعودي أوجيه" امام وزارة الخارجية والمغتربين.



وتعقيبا على التظاهرة أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين البيان التالي: "اعتصم أمام وزارة الخارجية والمغتربين اليوم أعضاء من لجنة المتابعة لتحصيل حقوق موظفي وعمال شركة سعودي أوجيه وذلك بحجة انه لم يتم تحديد موعد لهم مع الوزير جبران باسيل ."



وأضاف البيان": الحقيقة انه ليس لدى سجلات وزارة الخارجية طلب لموعد بهذا الخصوص، وبغض النظر عن طبيعة قضية اوجيه المطروحة ومدى علاقة وزارة الخارجية بها، فإن هذا الأسلوب لطلب موعد غير مقبول والتواصل مع وزير الخارجية لا يتم بهذه الطريقة".