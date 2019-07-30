رئيس الجمهورية عرض مع السفير الخازن العلاقات اللبنانية- الفاتيكانية واطلع على واقع مستشفى الجعيتاوي من وفد راهبات العائلة المقدسة المارونيات

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عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع سفير لبنان لدى الكرسي الرسولي النائب السابق فريد الياس الخازن، العلاقات اللبنانية-الفاتيكانية، ودور الكرسي الرسولي في لبنان والمنطقة.

وفد راهبات العائلة المقدسة المارونيات

واستقبل الرئيس عون الرئيسة العامة لجمعية راهبات العائلة المقدسة المارونيات الاخت ماري انطوانيت سعادة والرئيسة العامة السابقة الاخت غبريال بو موسى والمديرة العامة للمستشفى اللبناني الجعيتاوي الجامعي الاخت هاديا ابي شبلي والمدير العام للمستشفى الدكتور بيار يارد، الذين عرضوا واقع المستشفى والتطور الذي طرأ في خدماته الصحية والاستشفائية. كما تطرق البحث الى الاحتفالات التي ستقام لمناسبة ذكرى مئوية اعلان لبنان الكبير ودور مؤسس جمعية راهبات العائلة المقدسة المارونيات البطريرك الياس الحويك في هذا الاعلان.