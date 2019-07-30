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البيان الختامي للقمة المسيحية الاسلامية: للالتفاف حول المؤسسات الرسمية وتفعيل عملها

30
JULY
2019
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أكد البيان الختامي للقمة المسيحية الاسلامية التي عقدت في دار الطائفة الدرزية الثبات على صيغة لبنان الوطنية والشراكة الحقيقية والعيش الواحد للبنانيين، مشيرا الى أن لبنان يواجه التحديات نتيجة لموقفه الوطني الرافض للتوطين.


هذا وأكد البيان التمسك بالثوابت الي ارساها الدستور وأجمع عليها اللبنانيون، داعيا المسؤولين والقيادات الى حفظ هذه الثوابت في هذه المرحلة والى الالتفاف حول المؤسسات الرسمية الادارية والدستورية والامنية وتفعيل عملها ودورها والاحتكام اليها في كل ما تتعرض له الحياة الوطنية من ازمات والى توفير خطة نهوض شاملة في الوطن.


وفي مناسبة اقتراب عيد الجيش وجّه المجتمعون التحية الى المؤسسة الوطنية الجامعة التي يجسدها الجيش اللبناني الساهر على الوطن وأمن شعبه.


وأكد بيان القمة أصالة الدور الحيوي الذي تميز به لبنان في اسراء الحوار بين الاديان والثقافات المتنوعة.


من جهة أخرى، شدد على رفض القرار العنصري المسمى "قانون يهودية الدولة" الذي يحمل خطرا وجوديا على فلسطين التاريخية وهويتها العربية.

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