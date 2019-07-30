جريصاتي من عين التينة: الرئيس عون سيوجه رسالة الى مجلس النواب لتفسير المادة 95

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أكد الوزير سليم جريصاتي ان التنسيق بين الرئيسين ميشال عون ونبيه بري قائم وغير مستجد، ولفت بعد لقائه بري في عين التينة موفدا من الرئيس عون، الى أن رئيس الجمهورية سيوجه رسالة لمجلس النواب بواسطة رئيسه لتفسير المادة 95.



واشار الى أنه استعرض مع بري المواد القانونية التي تنص على الآلية الواجب اتباعها في هذا المضمار. وأوضح جريصاتي أن المادة ٨٠ في قانون الموازنة تمر من ضمن الموازنة التي يوقعها رئيس الجمهورية والاعتراض عليها قد يأتي من تكتل لبنان القوي.



ولفت جريصاتي الى ان بري مهتم بمعاودة جلسات مجلس الوزراء سريعاً ، لافتا الى أن الكل بانتظار عودة المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم لاستئناف مبادرته.