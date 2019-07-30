مفاجأة صادمة - بالصور.. علب عصير بنكهة المخدّرات!

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أصدرت المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامّة - بلاغاً جاء فيه: "بتاريخ 29/7/2019، تمكن عناصر مخفر ضهر العين التابع لفصيلة أميون في وحدة الدرك الإقليمي، من توقيف كل من:

- ن. ف. (مواليد عام 1966، لبنانية).

- ح. ق. (مواليد عام 1987، لبناني).

لإقدامهما على محاولة تهريب مواد مخدرة عبارة عن:

- /35.94/ غ بودرة بيضاء.

- أكثر من نصف كلغ من مادة حشيشة الكيف.

- /141.08/ غ من الحبوب المخدرة.

كانت جميعها مخبأة بطريقة احترافية داخل علب عصير، لتصل إلى الموقوف "ع. د." في مستشفى للأمراض العصبية، وكانت معدة للتهريب عبر بلعها إلى أحد السجون.

التحقيق جار بإشراف القضاء المختص".