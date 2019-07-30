مناقصات جديدة في وزارة الطاقة.. بستاني توضّح

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أعلنت وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني أنه " وفقا للقانون، على جميع الملتزمين الذين يودون العمل مع وزارة الطاقة ان يحوزوا على تصنيف يؤكد اهليتهم لتنفيذ الأعمال المطلوبة"، مشيرةً الى أنه "لا يوجد مدّة زمنيّة محدّدة من قبل الوزارة للاستحصال على التصنيف".



وبالنسبة للتأهيل، فلفتت بستاني في تغريدة على حسابها عبر "تويتر" الى أنه "يتم في دائرة المناقصات بناء على دفتر شروط محدد لكل مناقصة".



وفي تغريدةٍ أخرى، أكدت بستاني "ان وزارة الطاقة بصدد إطلاق عدد من المناقصات القائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص(IPP) مما يستلزم تصنيفاً للشركات يؤكد خبرتها وفقاً لآلية تعطي فرصاً لكل من يستحقها".



وختمت تغريدتها موضحةً أن "هذه المناقصات والتصنيفات تحظى بمواكبة من مؤسسات عالمية مشهود لها ابرزها البنك الدولي وIFC".