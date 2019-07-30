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أسرار الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 30-07-2019

30
JULY
2019
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البناء

خفايا
قالت مصادر حزبية فاعلة إنّ بحثاً جدياً يتمّ بتكوين هيئة الحوار الوطني بعدما أدّت نتائج الانتخابات النيابية إلى إحداث تغييرات في بعض التمثيل السياسي والطائفي، وأشارت إلى أنّ البحث جدي بتفعيل عمل الهيئة في دوائر القصر الرئاسي لكن القرار لم يتخذ بعد ويجري التداول بجدول الأعمال المفترض بين أن يشمل كلّ قضايا الخلاف أو يكون محصوراً بالخلاف على فهم تطبيق اتفاق الطائف وقضية المناصفة.

كواليس
أكدت أوساط دبلوماسية تابعت اجتماعات فيينا التي شارك فيها ممثلو الدول المنضوية في الاتفاق النووي مع إيران بعد الانسحاب الأميركي إنّ الأجواء الإيجابية لم تكتمل بخطوات يمكن إعلانها كنهاية للأزمة الراهنة، لكنها تشكل تقدّماً حقيقياً يُفترض أن يكتمل في اجتماع وزراء الخارجية الذي سيتمّ تحديد موعده وتوجه الدعوات إليه قريباً، ويتوقع ان يكون خلاله قد اكتمل مسار الآلية المالية الأوروبية للتبادل مع إيران...

الجمهورية

نقل عن أحد المشاركين في حركة الإتصالات لتذليل تداعيات حادثة قبرشمون قوله: بذلت كل ما عندي ولم يسمعوا مني ولم يبق لي سوى الدعاء.

رأت أوساط سياسية في وقوف مرجع بارز إلى جانب زعيم سياسي في ملف حساس علامة فارقة للأوضاع وضرورة الإسراع تؤشر الى تحسس المرجع لخطورة في تجاوزها.

لم يتلق قطب سياسي بارز بعد تطمينات في العمق يتمنى على فريق سياسي فاعل توفيرها له ليطمئن في المستقبل.

اللواء

همس
غاب رئيس لجنة نيابية معنية بأزمة الموازنة عن السمع، ويتجنب الردّ على اتصالات إعلامية لإستيضاحه حقيقة ما حدث!


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