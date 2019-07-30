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عناوين الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 30-07-2019

30
JULY
2019
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الأخبار
العقوبات الأميركية: مصارف مَلَكيّة أكثر من واشنطن!
الحريري لا يستقيل ولا يدعو إلى جلسة!
إنجاز تفرّغ أساتذة «اللبنانية» مطلع أيلول؟
لبنان والعراق في غرب آسيا: اختبار للاعبين والجهاز الفنيالبناء
خبراء جيش الاحتلال يكذِّبون ادّعاءات نتنياهو عن صاروخ حيتس والجهوزيّة للحرب المقبلة
اتصالات رئاسيّة حول مخارج الموازنة... ومداخل عقد جلسة حكومية
أرسلان لحسم أمر المجلس العدلي بالتصويت... وجنبلاط يطلب تحقيق قبل تعيين المحقق

الجمهورية
آخر فصول التعطيل... الصلاحيات
رؤساء الحكومات: دعم الحريري
إيران بين الشرطي والبعبع
بين الوجود.. وإثبات الوجود
كيف يرد الجيش على منتقدي سلوكه في الجبل؟
مؤسسات التصنيف "تحوم" حول لبنان

اللواء
فك الإرتباط بين مجلس الوزراء وقبرشمون: خطوة مضمونة أم مجازَفة؟
توقُّف محرِّكات إبراهيم.. وأرسلان يصعِّد وخَيارات خلافية حول المادة 80
لندن ترفض تبادل الناقلات ومناورات إيرانية روسية في هرمز
مصر والأردن: لا سلام إلا على أساس "حلّ الدولتين"

الديار
الحريري «يبرىء» حزب الله : الرئيس عون قادر لكنه لا «يبادر» لحل الازمة !
جنبلاط «راسل» «حارة حريك» ولم يتلق اجابات وارسلان يرفع «سقف شروطه»
رئيس الحكومة «يتعهد» بتسوية «العمالة الفلسطينية» دون «هزيمة» «القوات»

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