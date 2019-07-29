الوزير حسن مراد يلتقي الرئيس العراقي: حريصون على تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين

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يستكمل وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد مساعيه لتحسين التجارة اللبنانية، وفي هذا الاطار التقى رئيس الجمهورية العراقية الدكتور برهم صالح في قصر السلام ببغداد اليوم، حيث أكد له حرص لبنان على تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين. كما نقل الوزير مراد لفخامته الرغبة اللبنانية بتجاوز المعوقات والمساهمة في حقل الاستثمار وإعادة إعمار المدن المحررة.
بدوره، أكد الرئيس العراقي على ضرورة تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي، وتوسيع حجم التبادل التجاري بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين، وأشار إلى أهمية تنشيط وتفعيل عمل اللجنة العراقية اللبنانية المشتركة.
وفي السياق، التقى الوزير مراد وزير التجارة العراقي محمد هاشم العاني، وجرى الحديث في تفعيل العلاقات وتطوير الاتفاقيات والعمل لتكامل تجاري لما فيه مصلحة البلدين.