الوزير حسن مراد يلتقي الرئيس العراقي: حريصون على تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين

بدوره، أكد الرئيس العراقي على ضرورة تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي، وتوسيع حجم التبادل التجاري بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين، وأشار إلى أهمية تنشيط وتفعيل عمل اللجنة العراقية اللبنانية المشتركة.

وفي السياق، التقى الوزير مراد وزير التجارة العراقي محمد هاشم العاني، وجرى الحديث في تفعيل العلاقات وتطوير الاتفاقيات والعمل لتكامل تجاري لما فيه مصلحة البلدين.