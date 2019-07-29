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طلاب برنامج السياحة السياسية يجولون في قصر عدل ييروت ويلتقون الوزير سرحان: نحرص على تأمين احتياجات المحاكم

29
JULY
2019
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نظمت وزارة الخارجية والمغتربين، في اطار برنامج السياحة السياسية، جولة للطلاب على قصر عدل بيروت ووزارة العدل.
البداية كانت في قاعة الخطا الضائعة انتقل بعدها الطلاب إلى قاعات المحاكم في قصر العدل حيث استمعوا من رئيس غرفة التمييز القاضي جان فهد إلى شرح عن عمل المحاكم، مشيرا في نفس الوقت إلى أن القضاء العدلي ينقسم إلى ثلاثة أجزاء القضاء العدلي، القضاء الاداري والقضاء المالي.
بعدها التقى الطلاب رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد في قاعة المجلس العدلي، رحب القاضي فهد في بداية كلامه بالطلاب وأشار إلى أن لبنان بمساحته صغير ولكن انتشاره واسع.
تحدث بعدها القاضي فهد عن تاريخ القضاء اللبناني وواقع محكمة التمييز، منتقلا بعدها إلى شرح عن عمل المحاكم المدنية والجزائية، ومتطرقا إلى موضوع المحكمة العسكرية التي تعد محكمة متخصصة لناحية إنشاءها في شؤون الإرهاب وأمن الدولة وغيرها ولكنها تحتاج في نفس الوقت إلى بعض التطوير والتحديث.
بعد قاعة المجلس العدلي انتقل الطلاب إلى أرشيف قصر العدل حيث اطلعوا على الأعمال فيه، ولفت القاضي جوني القزي إلى أننا نعمل على تنظيم الملفات الموجودة من سنة ١٩٤٣ إلى اليوم ووصلنا إلى العام ١٩٨٥ في الأعمال ونتحضر لمكننة جميع الملفات. 
المحطة التالية للطلاب كانت على النظارات الثلاث في قصر العدل والتي تجمع حوالي ثمانين موقوفا، واستمعوا  إلى معاناة الموقوفين ومشاكلهم،  وأبدت الطالبة سارة باسيل القادمة من أميركا دهشتها  لان الصورة في الواقع تختلف عما نسمعه من بعيد، مضيفة: ما لفتني أيضا هو المعاملة والنظافة في النظارات.
بعد قصر العدل انتقل الطلاب إلى وزارة العدل واستمعوا إلى شرح عن المصالح في وزارة العدل.
واختتمت الجولة بلقاء مع وزير العدل البيرت سرحان الذي أكد أننا نريد أن لبنان ورغم كل الصعوبات التي يمر بها لا زال صامدا.
وأوضح سرحان أن لا علاقة لوزير العدل بعمل المحاكم، لافتا إلى أن الدستور اللبناني يضمن استقلالية السلطة القضائية، ومشيرا إلى أن وزارة العدل تحرص على تأمين احتياجات المحاكم ولكن لا تصدر الاحكام أو   تتدخل في عمل القضاة، مضيفا: كل ما نقوم به هو السهر على حسن أداء القضاة وعندما يقصرون في عملهم نقوم بتحويلهم على أجهزة معينة.
واضاف: بجولتكم على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وحاكم مصرف لبنان اطلعتم على الوضع السياسي والنقدي ، ونأمل أن تكونوا استفدتم من الجولة على قصر العدل ووزارة العدل للاطلاع على الوضع القضائي. 
وتوجه الوزير سرحان إلى الطلاب بالقول "لبنان بحاجة إلى أن تبقوا على اتصال به خصوصا وانه في الانتخابات المقبلة من المفترض أن يكون هناك ستة نواب للانتشار واذا لم تحصل هذه الخطوة فيمكن أن تساعدوا على تحسين التمثيل.
واستمع سرحان في ختام الحديث إلى تقييم عن النهار الطويل، حيث شدد الطلاب على أن هذه الجولة اعطتنا صورة مختلفة عن عمل القضاء في لبنان والواضح أن وزارة العدل تقوم بعمل نوعي مهم في قصور العدل.
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