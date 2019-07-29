استئنافية جبل لبنان تدعي على محمد وفارس اسكندر

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إدعت النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان على الفنان محمد إسكندر ونجله فارس ووسام كيال بجرائم قدح وذم وتحقير، والمعاقب عليها بموجب المادتين 20 و 22 من المرسوم الإشتراعي رقم 77/104. وقررت إحالتهم الى محكمة الإستئناف الناظرة في دعاوى المطبوعات في بعبدا.

ويأتي هذا الإدعاء على خلفية الشكوى التي تقدم بها مصرف الإسكان بواسطة وكيله المحامي مالك ارسلان ضد اسكندر على اثر اطلاق فيديو كليب لأغنية حملت عنوان "من أين لك هذا؟"، حملت إشارة الى موضوع الرشى والواسطة، ما اعتبره المصرف تحقيرا وتشهيرا بحقه.