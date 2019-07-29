بالصورة - ماذا حصل بين ديما صادق والناطق بإسم الجيش الإسرائيلي؟!

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نعى الناطق الرسمي بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي الممثل المصري فاروق الفيشاوي وذلك في تغريدة له عبر "تويتر". وكتب أفيخاي: "إنا لله وإنا إليه راجعون نودع اليوم الممثل المصري القدير فاروق الفيشاوي الذي رحل عنا بعد صراع مع المرض.. رحمك الله يا ممثلنا القدير".



وبدورها، سخرت الإعلامية ديما صادق على هذه التغريدة من أدرعي وهاجمته قائلة: "هيدا الكائن شو الحل معو؟".



أما أدرعي، ردّ على كلام ديما مغرّداً: "انت يا ست ديما صادق مش عارفة كيف تعملي شهرة عحسابي.. شو زعجك بالموضوع خصوصا أن الأمر يتعلق بمصر وإسرائيل".



وختم: "بدك الشهرة وبدك تعملي بلوك كمان .. عجيب أمرك يا ديما".