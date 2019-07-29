living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

درغام: للحفاظ على الميثاقية والاقلاع عن الخلافات والبدء بتطبيق الموازنة

29
JULY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

شدد عضو "تكتل لبنان القوي" النائب أسعد درغام لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر شاشة الـ"LBC"، على ما صرح به سابقا، حول "حصول تعذيب بحق بعض الموقوفين لدى شعبة المعلومات"، مؤكدا أن "الخلاف مع شعبة المعلومات ليس شخصيا، بل يهدف الى الحفاظ على الأجهزة الأمنية، ونحن مع كل جهاز أمني يحقق انجازات".

 

وقال: "لا أرغب في الدخول بأي سجال مع موظف في هذا الاطار، فوزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن ووزير العدل البرت سرحان مطلعان على الأمر ولديهما المعلومات الكافية، والأمر سيتابع ضمن الاطار القانوني"، واكد أن "الوزيرة ريا الحسن متعاونة جدا وأنا أشكرها في هذا الاطار، كما أن المدعي العام التمييزي أبلغ وزير العدل أنه سيعمل على المتابعة".

 

واشار الى أن "تدخل الاجهزة الامنية في القضاء مرفوض، والاجهزة الامنية تتبع للقضاء لا القضاء يتبع للاجهزة الامنية"، مؤكدا أننا "نصوب لتصحيح المسار وهذا واجبنا، ولا أعتقد أن أحدا بامكانه أن ينفي تدخل الأجهزة الأمنية في القضاء".

 

وعن قضية الممثل زياد عيتاني، أكد درغام "أننا مع القضاء في ما يصدره، وفي حال الشعور بالغبن، علينا اللجوء الى الاستئناف. ما نريده هو إبعاد القضاء عن أي تدخلات سياسية أو أمنية، وفي هذا الاطار نؤكد على ما قاله وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل لجهة عدم وجود قضاة للعهد وقضاة لغير العهد".

 

وعن موضوع الناجحين في مباراة مجلس الخدمة المدنية، شدد درغام على أن "التيار الوطني الحر" مع اعتماد الكفاءة في التوظيفات. لكن من الضروري مراعاة الميثاقية في ما خص ملف الناجحين في مجلس الخدمة المدنية وعدم تهميش أي فريق داخل الدولة، فالحفاظ على التوازن والعيش القائم ضرورة لكي يطمئن باقي الفرقاء في الوطن"، لافتا إلى أن "التجارب في لبنان أثبتت عدم إمكانية أي فريق أن يلغي الآخر، فالبلد لا يحكم إلا بالتوافق".

 

وقال: "إذا تفاهم الجميع على أننا شركاء، ما كان ليتهم وزير الخارجية جبران باسيل بالطائفية، وأي طائفة تشعر بأنها مغبونة سنكون الى جانبها"، مؤكدا أن الوزير باسيل "خائف على الجمهورية وحقوق اللبنانيين، وخصوصا المسيحيين منهم، بغض النظر عن الاستحقاق الرئاسي الذي لا يمكن فتحه اليوم وبهذا الشكل"، مشددا على أنه "من واجبات المسلمين في لبنان أن يشعر المسيحي بأنه شريك في البلد".

 

واعتبر أن "هذا الملف يتم حله بالحوار، وتهمة الطائفية والعنصرية تهمة جاهزة تلصق بنا عندما يريدون، وذلك مع بداية النزوح السوري في العام 2011"، وتساءل درغام "ماذا يريد باقي الأفرقاء في الوطن؟ هل يريدون تقسيم لبنان؟ نحن لا نطالب بالغاء أحد بل بالمحافظة على الميثاق والشراكة، وسنبقى نطالب بالحقوق والشراكة والميثاقية وهذه من المبادئ الأساسية. ما نريده هو المحافظة على الوجود وليس شد العصب الطائفي. ما نريده هو الحفاظ على تنوع لبنان".

 

وعن الدستور اللبناني، شدد درغام على أنه "لا يمكننا أن نتعامل مع الدستور حسب مصالحنا، نأخذ المادة التي تخدمنا ولا نأخذ مادة أخرى. ما نسعى له هو المحافظة على الناس الذين انتخبونا وأعطونا ثقتهم وما يضمن مصالح اللبنانيين"، مستغربا الكلام عن العددية في لبنان، وسأل: "هل يريدون التقسيم؟ ما الغاية من هذا الكلام؟ ما قاله الوزير باسيل هام جدا، ومع احترامنا الشديد للناجحين، فمشكلة المادة 80 تمكن في أن تتكرر في أي مكان إذا لم يتم التفاهم عليها، ومن الضروري أن يحصل حوار حولها والتفاهم حول كيفية مقاربة الموضوع".

 

وقال: "نحن نتفهم وجع الشباب ونطالب الجميع بالانتظار لأن الموضوع بيد فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وسوف يجد مخرجا يدافع عن الحقوق ويحفظ الميثاقية"، واشار الى "وجود مئات الطلبات التي ترفع يوميا من قبل شبان وشابات للحصول على وظيفة، ونحن ندرك مدى الأزمة التي يشهدها لبنان، لذلك كنا من أول المدافعين عن حق اللبناني في العمل وتطبيق قانون العمل على النازحين".

 

واكد ان "ما من توجه لدى "التيار الوطني الحر" أو الرئيس عون أو حتى "حزب الله" لإضعاف أي فريق، لكن المشكلة لدى البعض، وخصوصا وليد جنبلاط أنه يعتقد أن البلد يمكن أن يسير بمبدأ "بيضة القبان"، لكن هذا الأمر لم يعد قائما"، وتساءل: "أين هي حرب الالغاء؟ في عدم السماح بالدخول الى الجبل؟"، وشدد على أن "الرئيس عون سوف يجد الحلول المرضية لأن الوضع لم يعد يحتمل".

 

وعن تحفظ رئيس الجمهورية للقانون المتعلق باعطاء المرأة اللبنانية المتزوجة من غير لبناني حق الاستحصال على اجازة عمل ورده الى مجلس النواب لاعادة النظر فيه، أكد درغام أن "القانون تم رده بسبب بعض الثغرات القانونية التي وردت باقتراح القانون، ونحن مع كل ما يحفظ حق المرأة من دون الاخلال بالتوازن الديمغرافي في لبنان".

 

وفي ما يتعلق بمتابعة المشاريع الانمائية في محافظة عكار، أشار درغام الى "أننا كنواب عكار نعمل كفريق واحد ونعقد إجتماعات دورية للتنسيق من أجل إقرار مشاريع حيوية لعكار كالجامعة اللبنانية والأوتوستراد العربي ومطار القليعات"، مؤكدا "أننا الكتلة الوحيدة من كل لبنان التي تجتمع بهدف تحقيق الانماء المطلوب".

 

وتابع: "بغض النظر عن النكد والخلاف السياسي، سيتم التوصل الى حلول مرضية، ونتمنى عدم هدر الوقت لأنه ليس لصالحنا، وعلى مختلف الأفرقاء التوافق للوصول الى الحلول المطلوبة"، مشددا على أن "أي تأخير هو على حساب اللبنانيين، ولا يمكننا الا أن نثني على عمل لجنة المال والموازنة، وهو ما استدعى تنويه من مدير البنك الدولي والسفير البريطاني لرئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، ما يؤكد أهمية الاقلاع السريع عن الخلافات والبدء بتطبيق بنود الموازنة بما يؤثر إيجابا على الوضع الاقتصادي وعلى تقارير مؤسسات التصنيف الدولية التي ستصدر تقاريرها حول لبنان قريبا".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout