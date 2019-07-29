بنك بيروت يُطلق بطاقة Visa Infinite Privilege

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في إطار التزامه تقديم خدمات حصرية وتجربة مصرفية فريدة لعملائه، اعلن بنك بيروت بالتعاون مع فيزا انترناشونال عن إطلاق بطاقة Visa Infinite Privilege المخصصة لعملاء المصرف المميزين. من خصائص هذه البطاقة الفريدة أنها تتيح لحامليها الاستفادة من باقة من الخدمات الحصرية. وهي متوفرة فقط للعملاء الذين توجَّه إليهم دعوة من المصرف، وذلك استناداً الى معايير مصرفية يحددها بنك بيروت.



وتعليقاً على هذه الخطوة، اعلن الدكتور سليم صفير رئيس مجلس إدارة بنك بيروت ومديره العام أن "المصرف ملتزم بتقديم خدمات مصرفية فريدة ومبتكرة لكبار عملائه. ويأتي اطلاق بطاقة Visa Infinite Privilege اليوم ترجمة لالتزام بنك بيروت بتقديم وابتكار منتجات وخدمات عالية الجودة تحاكي نمط حياة هذه المجموعة الراقية ".