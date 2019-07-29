تدابير سير في الأول من آب لمناسبة عيد الجيش

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ذكرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه لمناسبة عيد الجيش اللبناني سيقام احتفال عسكري يوم الخميس 1/8/2019، في ثكنة شكري غانم _ الفياضية / الكلّيّة الحربيّة، لذلك ستتخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تدابير السير التالية:

⚫ منع وقوف السيارات اعتباراً من مساء الأربعاء 31/7/2019 وحتى انتهاء الاحتفال في اليوم التالي، على جانبي الطرقات التالية:

- الصياد حتى الجمهور ــ مفرق كاليري متى.

- مفرق الجمهور - كاليري متى باتجاه مفرق كنيسة مار عبدا وفوقا

- ساحة بعبدا - تقاطع الحدث / بعبدا ( مفرق الصنوبرة ) - مفرق بعبدا - جسر الصفير.

- ساحة بعبدا -جادة المعهد الانطوني -المعهد الانطوني-ساحة الحدث -الكفاءات.

⚫ منع مرور السيارات اعتباراً من الساعة 8 من تاريخ الاحتفال وحتى انتهائه:

- للسير المتجه نزولاً من الجمهور باتجاه الصياد وتحويله إلى:

جسر الجمهور (المدرسة الانجيلية) نحو ساحة بعبدا، جادة المعهد الانطوني، ساحة الحدث، الكفاءات، كاليري سمعان.

الجمهور، كنيسة مار عبدا وفوقا، ساحة بعبدا، تقاطع الحدث-بعبدا (مفرق الصنوبرة)، مفرق بعبدا.

- للسير المتجه صعوداً من:

1_ اوتوستراد الكرنتينا باتجاه البقاع في محلة الصياد، وتحويله باتجاه مفرق بعبدا، الصنوبرة، ساحة بعبدا، كنيسة مار عبدا وفوقا، الجمهور.

2_ الضاحية الجنوبية وبولفار كميل شمعون باتجاه البقاع في محلة كاليري سمعان، وتحويله باتجاه الكفاءات، الحدث، ساحة بعبدا، الجمهور.

3_ للسير المتجه من اوتوستراد المطار باتجاه الصياد قبل جسر الصفير وتحويله باتجاه الحدث.

⚫ منع مرور الشاحنات اعتباراً من الساعة 5 من تاريخ 1/8/2019 ولغاية انتهاء الاحتفال، على الطرقات التالية:

_ الطريق الدولية، من الجمهور حتى الصياد ،بالاتجاهين.

- الطريق الدولية المتجهة من البقاع نحو بيروت.

- الطريق الممتدة من مرفأ بيروت باتجاه أوتوستراد الكرنتينا.

ودعت المديرية العامة لقوى الأمن المواطنين لاخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الأمن الداخلي، تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.