خبر سار للبنانيين.. إليكم التفاصيل

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استعادت بلدية جونية التعديات البحرية الحاصلة من قبل فندق "Bel Azur" بموافقة وزارة الأشغال العامة والنقل، وتقوم بتأهيل الشاطئ الأول المجاني في مدينة جونية الممتد على مساحة تزيد عن 1500 م2.



وتعمل البلدية على تجهيز المسبح الذي يقع قرب مرفأ الصيادين، من خلال فلش الرمل وتنظيفه وإنشاء حمامات عامة وتجهيزات أخرى لاستقبال أهالي جونية وجميع الزوار.



وأعلن رئيس إتحاد بلديات كسروان الفتوح ورئيس بلدية جونية جوان حبيش، أن "الأعمال بدأت قبل نحو عام تقريبا وبعد أخذ الموافقة منذ شهر من وزارة الأشغال، بدأنا بتأهيل الشاطئ وما إن انتشر الخبر بين الناس حتى بدأوا يقصدون المسبح من كل صوب".



وتمنى حبيش أن "تتمكن باقي البلديات من إزالة التعديات البحرية والسماح للمواطنين بالتمتع بالبحر في فصل الصيف وعدم وإفساح المجال للمشاريع الخاصة بالاستيلاء على الأملاك العامة البرية والبحرية".