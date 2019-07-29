لقاءات بيئية وسياحية وفرانكوفونية في بعبدا والرئيس عون اطَلع على عمل وزارة البيئة والاوضاع في بعلبك

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عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا مع وزير البيئة فادي جريصاتي، عمل الوزارة لاسيما بعد انجاز المخطط التوجيهي للمقالع والكسارات الذي سيعرض على مجلس الوزراء، وخريطة الطريق للنفايات الصلبة والتي تشكل حلا نهائيا للازمــــة التي تعاني منها المناطق اللبنانية كافة.

واوضح الوزير جريصاتي ان العمل قائم في الوزارة لوضع الحلول المناسبة للمسائل البيئية موضع التنفيذ.



النائب فياض وجمعية مهرجانات وادي الحجير

وعرض الرئيس عون، في حضور النائب الدكتور علي فياض، مع رئيس اتحاد بلديات جبل عامل السيد علي ياسين ورئيس جمعية مهرجانات وادي الحجير السيد علي الزين، ومدير المهرجانات السيد محمد كوثراني، الوضع البيئي في وادي الحجير الذي صنف محمية، اضافة الى المهرجانات التي ستقام بين 9 و 17 آب المقبل بالتعاون مع وزارتي السياحة والثقافة واتحاد بلديات جبل عامل.



الندوة الفرانكوفونية للاعمال

واستقبل الرئيس عون في حضور ممثله الشخصي لدى المنظمة الدولية للفرانكوفونية الدكتور جرجورة حردان، وفدا من الندوة الفرانكوفونية للاعمال برئاسة السيدة رين صحناوي قدسي ضم الدكتور ايلي عساف والسادة ارمان فارس، فؤاد توما، احمد طبارة، ناجي بولس، وفؤاد ثابت.

واطلع الوفد الرئيس عون على النشاطات التي تقوم بها الندوة لتفعيل الفرانكوفونية على مستوى رجال الاعمال، ومنها الاجتماع السنوي المقرر عقده في شهر تشرين الثاني المقبل والذي ستمنح فيه جائزة الندوة الى رجل اعمال مميز خلال العام.

وقد نوه الرئيس عون بما تقوم به الندوة مؤكدا دعمه لكل نشاط فيه تعزيز الفرانكوفونية وتطويرها وتعميمها، لافتا الى ان دور رجال الاعمال الفرانكوفونيين لا يقل اهمية عن دور المثقفين ورجال الفكر والسياسة والمجتمع.



محافظ بعلبك- الهرمل

واستقبل الرئيس عون محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر الذي اطلعه على الاوضاع الامنية في المنطقة والاجراءات التي اتخذت لتثبيت الامن والاستقرار فيها وتجاوز الحوادث الفردية التي تقع من حين الى آخر والتي لا تؤثر على المناخ الامني العام المستقر في المحافظة. كذلك تطرق البحث الى الحاجات الانمائية والاجتماعية وعمل دوائر الوزارات.