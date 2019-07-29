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العميد روكز في الصين تلبية لدعوة مركز الدراسات والابحاث الاستراتيجية ومحاضرة حول مكافحة الارهاب في مدرسة اركان القوات الخاصة

29
JULY
2019
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لبّى النائب العميد شامل روكز دعوة رسمية من مركز الدراسات والابحاث الاستراتيجية في الصين لزيارة الصين. وكانت أبرز اللقاءات في المركز، وذلك بعد سلسلة محطات امتدت على مدى أسبوع كامل وبدأت بجولة على عدد من المدن الصينية هي هوزو، كوفو، جنان وشنغهاي، جال خلالها العميد روكز، برفقة الوفد الصيني المضيف على عدد من الشركات الي تهتم بالتكنولوجيا العالية. وجرى البحث في سبل استفادة لبنان من الخبرات الصينية التي تعتبر من الأكثر تقدما في العالم اليوم.
 
زيارة بيجين انطلقت من مدرسة مكافحة الإرهاب التابعة لأركان القوات الخاصة في الجيش الصيني، حيث ألقى العميد روكز محاضرته عن محاربة الارهاب والخبرة اللبنانية في هذا المجال، كما التقى قائد الاكاديمية.
 
بعدها تفقّد العميد روكز قوة التدخل السريع الصينية، وهي قوة خاصة وتُعدّ من الاهم عالمياً على صعيد محاربة الارهاب. كما جال على الثكنة واطلع من قادة الوحدات الصينية على أحدث الاسلحة والتقنيات التي تستخدمها القوات الخاصة في عملياتها في محاربة الارهاب. وقد خُصّصت زيارة العميد روكز بمناورة بالذخيرة الحية اجرتها قوة التدخل السريع.
 
أبرز المحطات كانت في ضيافة مركز الابحاث والدراسات الاستراتيجية حيث اجتمع النائب العميد روكز الى رئيس المعهد وتطرّق البحث في الاوضاع العامة في لبنان والشرق الاوسط. وهو شكر العميد روكز على زيارته وعلى التواصل البنّاء القائم معه، كما أشاد بالمحاضرة التي القاها في مدرسة اركان القوات الخاصة الصينية والتي حظيت بتقييم عال من الضباط الصينيين نظراً الى مساهمتها في رفع مستواهم. كما حثّ رئيس المعهد على متابعة امكانية استفادة لبنان من الخبرات الصينية في مجالات البنى التحتية والتعاون بين الاجهزة الرسمية في البلدين، وخاصة الامنية، لجهة تدريب الكوادر وجذب التجار الى جانب تمتين العلاقات المشتركة. العميد روكز من جهته شكر رئيس المعهد على الدعوة لزيارة الصين وعلى الحفاوة وحسن الضيافة، مبدياً اعجابه بما وصلت اليه الصين في فترة قصيرة، ومنوّهاً بإنتاجية المؤسسات التي زارها والتي تعمل في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. العميد روكز اعتبر ان ما تنجزه الصين مهماً جداً لها وللإنسانية جمعاء.
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