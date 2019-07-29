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لبنان يتبلّغ وعدًا روسيًا بدعم موقفه خلال اجتماعات "آستانة" بشأن ملف النازحين

29
JULY
2019
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يلبّي لبنان دعوة تلقاها للمرة الأولى من روسيا لحضور جولة جديدة من مسار آستانة، الذي سيعقد في 1 و2 آب المقبل، والمخصص للبحث في الحل السياسي للأزمة السورية.

وفي السياق، قال مصدر دبلوماسي في الخارجية اللبنانية لصحيفة "الشرق الأوسط"، إن الجهات المختصة بدأت بتحضير الموقف الرسمي إلى مسار آستانة.

وكلّف وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل مدير الشؤون السياسية في الوزارة السفير غدي خوري، لتمثيل لبنان بصفة عضو مراقب في أعمال هذا المسار، وأن أزمة النزوح السوري إلى الدول المجاورة لسوريا، في مقدمها لبنان، مطروحة كبند على جدول أعماله. وكشف المصدر أن وعداً روسياً تبلغه لبنان بدعم موقفه خلال الاجتماعات.

الشرق الأوسط
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