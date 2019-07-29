أسرار الصحف اللبنانية ليوم الاثنين 29-07-2019

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البناء



خفايا

توقعت مصادر حكومية أن يوقع رئيس الجمهورية قانون الموازنة منعاً لتعطيل سيؤدّي إلى نتائج قاسية مالياً واقتصادياً في ظلّ تعذر التوصل إلى تسوية حول المادة 80 والاكتفاء بنقل النقاش حول مضمونها إلى طاولة مجلس الوزراء عند البدء بإعداد موازنة 2020 أملاً بالتوصل حينها لتسوية في منتصف الطريق بات معلوماً أنّ شروطها صعبة وأنها ربما تشكل أكبر عقد الموازنة المقبلة.



كواليس

قالت مصادر خليجية إنّ السلطات العُمانية تحرص على عدم التورّط بدور الوسيط بين إيران وكلّ من أميركا وبريطانيا رغم نقلها للرسائل والمبادرات، ذلك لأنها تنظر إلى مضيق هرمز كعنوان لدور مستقبلي للسلطنة بصفتها دولة مطلة على المضيق وتتوقع فوز إيران بفرض قواعد جديدة للملاحة عبره سيكون لعُمان عائدات ودور بنتيجتها، وهي لن تفرّط بهذه الفرصة لأنها بالتأكيد تملك ما لا تملكه سلطات جبل طارق…

الجمهورية



أسرّ قطب بارز في مجلس خاص أن لا إطمئنان لديه في العلاقات مع جميع الأفرقاء ما عدا مرجع بارز تربطه به صداقة قديمة.



استغربت أوساط سياسية تصرفات أحد الأحزاب في كل مرة يريد فيها الرد في الإعلام على خبر أتى على ذكر أحد وزرائه أو نوابه فإن لغة التهديد تكون واضحة بين الأسطر.

اللواء



همس

سافر رئيسان سابقان للحكومة في عطلة صيفية، رغم عدم التقاء الثلاثي الرئاسي رئيس الحكومة بعد عودتهم من زيارة جدة ولقاء العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز!

لغز

تلاشت سُحابة الوفاق التي خيّمت على علاقات رئيس الحكومة مع قيادات طرابلسية بسبب الخلاف على تسمية خليفة لرئيس البلدية أحمد قمر الدين بعد أن سحبت أكثرية الأعضاء ثقتها منه!