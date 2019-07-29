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عناوين الصحف اللبنانية ليوم الاثنين 29-07-2019

29
JULY
2019
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الأخبار
الحكومة في إجازة إلى أيلول؟
«حل سحري» من «رامكو» لنفايات كسروان وبعض بيروت
تفاصيل الساعات الأخيرة لأحمد الملالي وعلي العرب

البناء
إيران والاتحاد الأوروبي متفائلان باجتماعات فيينا... وموسكو لا ترى سبباً لدعوة طهران للتراجع
تصعيد جنبلاطي إرسلاني يُسقط مشروعين للحلحلة... ويمدّد التعطيل الحكومي
سعد ورعد وبزّي للخروج من الطائفية... وحردان: القوميّون طليعيّون في تحصين الوحدة

الجمهورية
لبنان أمام التصنيف السلبي...مجددا
مؤشرات مقلقة: الحكومة في "الكوما"
حين لا يكون الصمت فضيلة
الحل... بالمواجهة

اللواء
تهاوي المبادرات يُفاقم المأزق.. وجنبلاط لن يرفع الراية البيضاء!
الحريري يستأنف نشاطه في السراي اليوم.. والفصائل تتحفظ على الإجتماع مع أبو سليمان
استنفار أميركي تركي في سوريا بسبب المنطقة الآمنة
بن علوي لتأمين الملاحة.. و«توتر» في فيينا

الديار
الخلافات السياسيّة تُلقي بثقلها على الإقتصاد وأموال «سيدر» بخطر
الإقتصاد يُعاني بشدّة والأرقام تُنذر بكارثة على الصعيد الإجتماعي
فترة سماح استطاع مصرف لبنان الحصول عليها و2020 عام التحدّيات

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