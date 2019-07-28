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بالصور: لبعا تكرم الجيش اللبناني في عيده الوطني

28
JULY
2019
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أقامت بلدية لبعا- قضاء جزين احتفالا ضخما تكريما للجيش اللبناني، بمناسبة عيده الواقع في الأول من آب، بحضور ممثلا قائد الجيش العماد جوزاف عون والحاج حسين سارجي ممثل "حزب الله" وممثلين عن حزب القوات اللبنانية وحزب الكتائب والتيار الوطني الحر  إضافة  إلى نائب رئيس اتحاد بلديات جزين رئيس بلدية لبعا فادي رومانس وأعضاء المجلس البلدي ومختار لبعا وحشد جماهيري كبير من كل بلدات وقرى قضاء جزين.
 
تضمن الاحتفال عدّة محطات لافتة، إذ تخلله عرض موسيقي يرمز  إلى الجيش اللبناني، ولوحة فنية من خلال الرقص بأسلوب "السيف والترس". اللافت في هذا الاحتفال، وجود حشد جماهيري تخطى الـ1000 شخص تقريبا. 
 
كما تمّ  خلال الاحتفال تقديم دروعا تكريمية لعدد من  العسكريين المتقاعدين من الجيش اللبناني من أبناء لبعا  إضافة  إلى  عدد من  الشخصيات المرموقة.
 
ونذكر أن الاعلامي طوني بارود قد قدم الحفل.
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