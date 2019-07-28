قتيل وجرحى في اشتباك بين مهربين لبنانيين وسوريين في جبل مجدل عنجر

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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، أن اشتباكا وقع بين أفراد مجموعتين لبنانية وسورية في جبل مجدل عنجر، على خلفية التهريب، وأدى إلى سقوط قتيل سوري وعدد من الجرحى بينهم لبنانيون.

وباشر فوج الحدود البري الثالث في الجيش، والمنتشر عند منطقة المصنع الحدودية في السلسلة الشرقية، بتمشيط المنطقة الفاصلة بين لبنان وسوريا في تلال مجدل عنجر وجبل الصويري، للبحث عن جرحى أو مسلحين، على اثر الاشتباك المسلح الذي وقع بين مهربين لبنانيين وسوريين.

وذكر أن المعلومات الأولية أكدت مقتل أحد المهربين السورين، وإصابة اثنين آخرين نقلا إلى داخل الأراضي السورية، إضافة إلى إصابة مهربين لبنانيين نقلهما الدفاع المدني إلى المستشفى.