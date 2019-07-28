آخر المستجدات في قضيّة مقتل المراقب في الجمارك اللبنانية رنا بعينو

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كشف إفرام بعينو، شقيق المراقب في الجمارك اللبنانية رنا بعينو، أنّ العائلة قرّرت تأجيل الدّفن الى موعد تحدّده لاحقًا، ريثما يتم الكشف عن ملابسات الحادثة.

وفي حديث خاص لـ"الجديد"، قال افرام بعينو إنّ العائلة تقدّمت بشكوى الى مخفر بحمدون، مكان وقوع الحادثة التي أودت بحياة شقيقته، ليعرفوا تفاصيل ما حصل معها.



يُشار الى أنّ جثّة الضحية موجودة الآن في مستشفى "جبل لبنان"، الى حين معرفة ما حصل معها وتحديد موعد الدفن.

وفيما تتّجه أصابع الإتهام نحو زوج الضّحية، إثر شكوك بأنها توفيت نتيجة تعرضها للعنف منه إذ أنّ الإصابات التي تعرّضت لها أكبر من إصابات حادث سيارة، تناقلت مواقع إخباريّة أنّه تم توقيف زوج الضحية قيد التحقيق بعد الإستماع الى إفادته الأوّلية.