توضيح من عمال يوريبلاست في إده

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أكد عمال وموظفو معمل "يوريبلاست" في بلدة إده - قضاء جبيل، الذين اعتصموا في ساحة البلدة، في بيان اليوم ردا على ما ورد في "الوكالة الوطنية للاعلام" عن إقفال الطريق امام كاهن الرعية ومنعه من ترؤس قداس الأحد، أن "التظاهرة سلمية ولم يتم بأي شكل منع المؤمنين من الوصول الى الكنيسة، وعلى رأسهم كاهن الرعية انطوان عطاالله الذي ترجل من سيارته ووصف ما يفعله المعتصمون بالمعيب، مع العلم بأن المعتصمين أعلموه بوجود طريق جانبي نافذ الى الكنيسة، وفي النهاية فتحت له الطريق".

وختم البيان: "نستنكر حديث رئيس البلدية الوارد في خبر "الوكالة" عن وقوفه بجانب الاهالي ونؤكد أنه لم يفوت فرصة لمحاولة إقفال المعمل وعدم تصليحه، خاتما اجتماعه مع صاحب المعمل بجملة "روح سكر معملك ما بدنا معمل بإده".