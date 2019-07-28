قطاع زحلة في التيار نظّم hiking في الطبيعة في منطقة ضهور زحلة بمشاركة النائب سليم عون

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نظم قطاع الشباب والرياضة في هيئة قطاع زحلة في التيار الوطني الحر hiking في الطبيعة في منطقة ضهور زحلة بمشاركة عضو تكتل لبنان القوي النائب سليم عون وعدد كبير من شباب التيار في زحلة.



مسؤول القطاع رامي صدقة الذي قدم باسم الشباب درعا تقديرية للنائب عون في ختام النشاط شدد على مثل هذه النشاطات هدفها تبيان الجانب الثقافي والرياضي الهام الذي يتطلع لابرازه التيار لما له من اهمية في تنمية قدرات شبابنا.



من جهته شكر النائب عون الشباب على هذه المشاركة المهمة كما شكرهم على وقوفهم الى جانبه لان لولاهم لما نجحت كل الجهود التي تبذل في العمل السياسي.وقال:"احب ان اكون قريبا منكم رغم الانشغالات في السياسة وغيرها،انتم السند ومنكم ننطلق الى العمل السياسي".



وكانت ترويقة جبلية في الطبيعة شارك فيها جميع المشاركين في هذا النشاط الرياضي.