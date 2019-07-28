هكذا سيكون طقس بداية الاسبوع

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس يوم غد قليل الغيوم الى غائم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع محدود بدرجات الحرارة على الجبال والداخل، وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس صيفي رطب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط.

- الطقس المتوقع في لبنان: على الساحل من 21 الى 32 درجة، فوق الجبال من 18 الى 28 درجة، في الداخل من 21 الى 34 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة احيانا، سرعتها بين 15 و 40 كلم بالساعة.

- الانقشاع: متوسط يسوء محليا على المرتفعات بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل : بين 55 و 80 بالمئة.

- حال البحر: مائج.

- الضغط الجوي: 754 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 05,46 ساعة غروب الشمس: 19, 42 .