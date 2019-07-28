باسيل يلتقي طلاب برنامج السياحة السياسية: همنا تحفيز الشباب المغترب على الانخراط في العمل السياسي في لبنان

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التقى طلاب برنامج السياحة السياسية أمس وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل الذي شدد على "أهمية هذه التجربة التي تعرف الطلاب على كيفية تسيير الأعمال في مرافق الدولة ومؤسساتها"، معتبرا "أن الأهم يكمن في نقل الطلاب خبراتهم التي اكتسبوها في الأيام التي سيمضونها في لبنان إلى الشباب في الخارج ما يساعد على وتحفيزهم على الانخراط بالعمل السياسي في لبنان".



واستمع خلال اللقاء الوزير باسيل إلى الطلاب الذي تحدث كل منهم عن تجربته وأهمية ما رأى منذ بداية البرنامج، واللافت كان تعليق أحد الطلاب القادمين من أوستراليا على الاوضاع في مخيمات النازحين، مشيرا إلى "أن الوضع على الأرض يختلف تماما عن الصورة التي ينقلها الإعلام".



ولفت باسيل إلى "أن قضية النازحين السوريين شكلت أعباء كثيرة ونشدد على ضرورة تأمين عودة آمنة لهؤلاء إلى بلادهم"، واضاف: "طالبنا المجتمع الدولي منذ البداية بتأمين المساعدات للنازحين في بلادهم لا دفع الأموال لهم لتحفيزهم على البقاء في لبنان".



وفي ختام اللقاء، أشارت مستشارة وزير الخارجية المشرفة على البرنامج باسكال دحروج إلى أنه تم تشكيل مجموعات من الطلاب وتشكيل حلقات حوار من أجل الخروج بأفكار أو مشاريع يمكن العمل عليها أو الافادة منها في وقت لاحق.



هذا وينتقل الطلاب اليوم إلى الشوف في زيارة سياحية للتعرف على معالم المنطقة هناك.