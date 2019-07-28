تفاصيل جديدة عن العرس الدموي.. لهذا السبب قُتل المطرب وشخصين آخرين في بعلبك!

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نشرت "OTV" تفاصيل جديدة عن الزفاف الذي تحوّل إلى مجزرة ذهب ضحيّتها 3 أشخاص وأصيب 4 آخرون.



ولفتت القناة إلى أنّ تلاسناً حصل وما لبث أن تطور لإطلاق نار من أسلحة فردية بين مدعوين من آل أمهز وآل زعيتر، ما أسفر عن 3 قتلى بينهم المطرب.



وأوضحت القناة أنّ الإشكال بدأ على خلفية قيام المطرب بإلقاء بيت عتابا لم يعجب ط.ز. الذي أطلق النار على المطرب وشقيقه فقتلا على الفور، ما دفع بشبان الى إطلاق النار على ط.ز. الذي قتل على الفور.



فيما أصيب ولده إصابة خطيرة نقل على أثرها إلى المستشفى، كما أصيبت سيّدة برصاصة في رأسها نقلت على أثرها إلى مستشفى دار الحكمة للمعالجة.



وقد نفذ الجيش انتشارا في المنطقة وسير دوريات مؤللة وتعمل وحداته على ملاحقة مطلقي النار لتجنيب المنطقة من ردود الفعل المتوقعة بين العائلتين، بحسب القناة.