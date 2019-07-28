مصادر التيار تسأل: هل وقف العد مبدأ ثابت؟

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تعليقا على الحملة المبرمجة ضد الوزير جبران باسيل في موضوع المادة ٨٠ من الموازنة قالت مصادر مسؤولة في التيار الوطني الحر وتكتل لبنان القوي: كنا نعتقد أن وقف العدّ والامتناع عما يناقض ميثاق العيش المشترك هو مبدأ ثابت، لكن ما جرى في موضوع الموازنة يجعلنا نسأل: هل الأحزاب والقيادات السياسية حريصة فعلا على الشراكة المتوازنة وعلى التنوع ام أن المناصفة مجرد كلام من دون التزام؟



واضافت المصادر: ان الحريص فعلا على الشراكة والميثاقية لا يوفر وسيلة لمنع الاخلال بها... والتفسير الصحيح والإيجابي للدستور والقوانين يؤكد المناصفة، ويؤمّنها ويضمنها.