بو صعب في مهرجان عيد المغتربين: الشعب اللبناني سينتصر على هذه الازمة الاقتصادية واصبحنا على مشارف نهايتها

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افتتحت بلدية الشوير - عين السنديانة مهرجان عيد المغتربين، بالتعاون مع لجنة المهرجان، برعاية رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون ممثلا بوزير الدفاع الوطني النائب الياس بو صعب، في حضور النائب مصطفى الحسيني ممثلا رئيس مجلس النواب نبيه بري، النائب نزيه نجم ممثلا رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، النائب ادي معلوف، النائب اسعد حردان ممثلا بنجيب خنيصر، النائب السابق نبيل نقولا، الوزراء السابقين: بشاره مرهج، نقولا تويني وفادي عبود، العميد الركن بشارة الخوري ممثلا قائد الجيش العماد جوزف عون، عبدو مسعود ممثلا المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار، رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي فارس سعد ممثلا بالمنفذ العام سمعان الخراط، الامين القطري لحزب البعث نعمان شلق ممثلا بعضو القيادة القطرية صلاح بو صعب، هيثم عون ممثلا رئيس مجلس ادارة بنك بيروت سليم صفير، رئيس بلدية الشوير- عين السنديانة حبيب خليل مجاعص، رئيس لجنة مهرجان عيد المغتربين وديع عبد الاحد وممثلين عن رؤساء الاحزاب، رؤساء بلديات ومخاتير وعدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية والفنية والدينية والثقافية والرياضية والوجوه الاعلامية.

افتتاحا النشيد الوطني مع التينور رائد سعاده، فكلمة ترحيبة لنسرين عطايا بو زيد اكدت فيها "ان 57 عاما من عمر المهرجان ولم تتوقف فيها الشوير في البحث عن المغتربين في الانتشار"، متوجهة الى المغتربين قائلة: "ايها المغتربون من هذا التراب جبلتم تذكروا دوما انكم سترجعون يوما الى حيكم، الى بيتكم الى وطنكم لبنان".

مجاعص

ثم كانت كلمة لرئيس البلدية شكر فيها رئيس الجمهورية لرعايته الكريمة لهذا المهرجان، كما شكر بو صعب "الذي لطالما كان له الدور الاكبر في نهضة الشوير".

ورحب بالحضور "في بلدة ضهور الشوير التي جمعتهم في ربوعها وكرمتهم في مهرجاناتها حتى اصبح يصح القول بها بلدة المغتربين كافة" .

وذكر مجاعص بقول رئيس الجمهورية: "الوطن لا يبنى الا بسواعد ابنائه، وورشة البناء قد انطلقت ويقيني ان زنودكم ستشارك في وضع المدماك الاول"، وقال: "نشد على يد فخامتكم في كل كا انجزتموه للمغتربين وتعملون على انجازه لتقصير مسافات الاغتراب وتشجيع ابنائنا على التفوق والإبداع في الانتشار لرفع اسم لبنان عاليا ودعمه فكريا وثقافيا وماديا والنهوض به الى اعلى المستويات".

بوصعب

وكانت كلمة للوزير بو صعب نقل فيها تحيات رئيس الجمهورية الى أهالي ضهور الشوير والحضور، وقال: "شرفني فخامة الرئيس وكلفني تمثيله في مهرجان عيد المغتربين لان للمغتربين في عقله وقلبه مكانا كبيرا وكلنا بدأنا نعرف ونقدر اهمية المغتربين اللبنانيين الموجودين خارج لبنان ولكنهم موجودون يوميا في لبنان بقلبهم وعقلهم".

اضاف: "مرت أزمات اقتصادية وأمنية ومرت علينا الحرب في الماضي ولكن اللبناني يعود وينفض الغبار ويبدأ من جديد، ونحن اليوم على أبواب مرحلة جديدة ستبدأ رغم كل الصعاب والظروف التي نمر بها، وهناك شيئ جديد يتأسس في لبنان بالتروي والتفاهم والحوار كما اعتدنا كما في ضهور الشوير التي هي بلدة الجميع، بلدة الحق والخير والجمال، البلدة المقتنعة ان الحوار والشراكة هما الهدف الذي يجب أن نطمح اليه لان لبنان لا يمكنه ان ينهض ويزدهر الا بالحوار والتفاهم اللذين نشأنا عليهما في هذه البلدة".

وتابع: "مرت علينا ظروف اقتصادية صعبة ولكنها كغيمة الشتاء التي يأتي بعدها الصيف الواعد، وفي لبنان أمور كثيرة واعدة، ففي وقت الازمات الأصعب وقبل اية نهضة اقتصادية والغاز والبترول حاولوا ان ينالوا من لبنان اقتصاديا لاخضاع قراره، اما اليوم فوضعنا يختلف، نحن اقوياء بقوتنا وبشعبنا، هذا الشعب اللبناني الذي لم يعتد ان يحني رأسه لا للمحتل ولا لغازي هذا البلد، هذا الشعب اللبناني الذي قاوم الاحتلال الاسرائيلي بقوته ووقف في وجه الاعتداءات من التكفيريين والإرهابيين وانتصر عليهم، واليوم سينتصر على هذه الازمة الاقتصادية واصبحنا على مشارف نهايتها".

وتابع: "الحكومة تعمل للانطلاق بمشاريع اقتصادية واعدة وسيكون للاغتراب اللبناني دور كبير فيها، اليوم نطلق عيد المغتربين في ضهور الشوير، ونحن على مسافة ايام من عيد الجيش اللبناني، هذا الجيش الذي نوجه اليه تحية والذي كان دائما صمام امان في كل المراحل الصعبة التي مرت علينا بقي الجيش صمام الأمان للبنان حتى خلال الازمة الاقتصادية، وفي الموازنة حصل تعد على الجيش اللبناني بموازنته، ولكن الجيش الذي ضحى بالدم والروح، ضحى بالموازنة الى حد ما ولكن ليس بالموازنة التي تمس بالعسكر وحقوقهم، نحن حريصون وسنبقى حريصين عليه من اي موقع كنا فيه، واجدد القول ان المتقاعد الأول هو فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية ولن يقبل يوما بالمس بهذه المؤسسة العسكرية لأنها الضمانة وستبقى الضمانة وسنحتفل معا في هذه البلدة بالذات غدا بعيد الجيش اللبناني وهي مناسبة تحتفل بها ضهور الشوير سنويا وتزدهر سنة بعد سنة حتى أصبحت تعم كل الوطن، لان اللبناني يطمح بأن يكون جيشه حاميا له ويحقق السلم، والازدهار والاقتصاد يزدهر ويقوى عندما يكون الأمن مستتبا والسلم والجيش موكل بهذه المهمة".

وحيا بو صعب جميع القيمين على هذا المهرجان، شاكرا لهم جهودهم محملا ممثلي رئيسي مجلسي النواب والوزراء تحية من القلب ورسالة من ضهور الشوير، وانا هنا اتكلم كإبن هذه البلدة المحبة التي تفتح قلبها للجميع، ضهور الشوير كما كل المتن والقرى المجاورة بحاجة إلى انماء وطرقات وتأهيل للبنى التحتية ونحن نرى ان المشاريع بدأت، وسعادة النواب لا يقصرون في المجلس النيابي وسنبقى صوتكم وصوت هذه المنطقة لتنفيد المشاريع التي وعدنا بها في أقرب وقت ممكن".

هدايا تذكارية وحفل فني

وقدم رئيس البلدية لممثل رئيس الجمهورية هدية تذكارية عربون شكر وتقدير لرعاية الحفل هي كناية عن اسد الشوير الذي يرمز الى تراث البلدة وثقافتها، كما قدم درعا تقديرية لبنك بيروت لدعمه المهرجان، بعدها قدم التينور رائد سعادة اغنيتين للمناسبة، ثم قدمت فرقة Flamz اغان وطنية وتراثية، وختامها بحفل فني احيته الفنانة نوال الزغبي التي قدمت باقة من اغانيها القديمة والجديدة التي تفاعل معها الجمهور غناء وتصفيقا، وقد حضر الحفل حوالى سبعة آلاف شخص.