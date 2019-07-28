وهبي قاطيشا: وليد جنبلاط رقم صعب ليس بإمكان أحد تطويعه ونحن والمستقبل وبري معه

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زينة طبّارة-

رأى عضو كتلة الجمهورية القوية النائب وهبي قاطيشا، ان أزمة الحكومة مفتعلة بإيحاءات خارجية، وذلك بهدف خربطة الاستقرار السياسي في لبنان وإزعاج الدولة، في وقت أكثر ما تحتاج إليه البلاد هو وحدة القرار والصف لمواجهة الأزمة الاقتصادية، معتبرا انه ليس من باب الصدف ان يتزامن التحرك الفلسطيني رفضا وعن غير وجه حق لقرار وزير العدل، مع أزمة انعقاد مجلس الوزراء على خلفية ملف قبرشمون، هذا إن غضضنا النظر عن الحملة السياسية المنظمة ضد المختارة في محاولة لاستضعافها وكسر دورها.



ولفت قاطيشا في تصريح لـ «الأنباء» الى ان سيناريو «سيدة النجاة» ضد وليد جنبلاط غير مستبعد، علما انه لو كان بإمكانهم تنفيذه لما ترددوا للحظة واحدة، لكن بعد ربع قرن من المتغيرات السياسية والعسكرية في لبنان والمنطقة، أصبح من الصعب عليهم استسهال الاستفراد بالخصم كما فعلوا مع رئيس حزب القوات اللبنانية د.سمير جعجع لإخراجه من المعادلة السياسية، فوليد جنبلاط ليس وحده في المعمعة، فهو مدعوم من القوات والمستقبل وحتى من الرئيس نبيه بري، وهو بالتالي رقم صعب ليس بإمكان احد تطويعه.





