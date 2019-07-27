بالصور- تعرفوا على ملكة جمال جبيل للعام ٢٠١٩!

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تألق الجمال الجبيلي في أجمل مدينة سياحية عالمية في حفل إنتخاب ملكة جمال قضاء جبيل Miss Byblos بحضور وزارة السياحة ومن إعداد وتنظيم بيبلوراما الأعلامية في منتجع اده ساندس.



١٢ مشتركة بعمر الورود خضّن التجربة بعد تحضيرات استمرت مدة شهر من تدريبات ، ورحلات تعريف على البلدات في القضاء ... حضر الحفل فعاليات رسمية وسياسية ودبلوماسية وهيئات اقتصادية وإعلامية ورؤساء بلديات ومخاتير وجمعيات ثقافية واجتماعية واهل وأصدقاء المشتركات ... الأفتتاح بالنشيد الوطني وكلمة بيبلوراما ألقتها مقدمة الحفل الاعلامية جوال بويونس، التي طلبت من أعضاء لجنة الحكم برئاسة ممثلة وزارة السياحة الأنسة بترا عبيد وباقي اعضاءاللجنة كل في اختصاصه ويتمّعون بالمصداقية والشفافية ... بعد مرور المشتركات ١٢ امام الحضور في اللباس السبور ، والبحر ، والرسمي تخلّل العرض برنامج فني لفرقة Maya Group وبعد طرح السؤال على كل مشتركة من قبل اعضاء لجنة الحكم ... وهنا بدأت الزميلة جوال تسأل الحضور من يا ترى ستحمل اللقب ؟؟؟



أعلنت ممثلة وزارة السياحة النتائج :



لين قزحيا ملكة جمال قضاء جبيل لعام ٢٠١٩



كارن عازار وصيفة اولى



كارين رزق وصيفة ثانية وتوزعت باقي الألقاب على عدد من المشتركات ....



كما حازت كارن عازار على لقب Miss Online ... تخلل الحفل مبادرات إنسانية من الحضور في تقديم مساعدات مادية ومنح جامعية كانت من نصيب عدد من المشتركات بالاضافة الى الهدايا المخصصة للمشتركات من قبل المؤسسات والشركات ....