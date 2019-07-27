living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالصور- تعرفوا على ملكة جمال جبيل للعام ٢٠١٩!

27
JULY
2019
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 

تألق الجمال الجبيلي في أجمل مدينة سياحية عالمية في حفل إنتخاب ملكة جمال قضاء جبيل Miss Byblos بحضور وزارة السياحة ومن إعداد وتنظيم بيبلوراما الأعلامية في منتجع اده ساندس.


١٢ مشتركة بعمر الورود خضّن التجربة بعد تحضيرات استمرت مدة شهر من تدريبات ، ورحلات تعريف على البلدات في القضاء ... حضر الحفل فعاليات رسمية وسياسية ودبلوماسية وهيئات اقتصادية وإعلامية ورؤساء بلديات ومخاتير وجمعيات ثقافية واجتماعية واهل وأصدقاء المشتركات ... الأفتتاح بالنشيد الوطني وكلمة بيبلوراما ألقتها مقدمة الحفل الاعلامية جوال بويونس، التي طلبت من أعضاء لجنة الحكم برئاسة ممثلة وزارة السياحة الأنسة بترا عبيد وباقي اعضاءاللجنة كل في اختصاصه ويتمّعون بالمصداقية والشفافية ... بعد مرور المشتركات ١٢ امام الحضور في اللباس السبور ، والبحر ، والرسمي تخلّل العرض برنامج فني لفرقة Maya Group وبعد طرح السؤال على كل مشتركة من قبل اعضاء لجنة الحكم ... وهنا بدأت الزميلة جوال تسأل الحضور من يا ترى ستحمل اللقب ؟؟؟


أعلنت ممثلة وزارة السياحة النتائج :


لين قزحيا ملكة جمال قضاء جبيل لعام ٢٠١٩


كارن عازار وصيفة اولى


كارين رزق وصيفة ثانية وتوزعت باقي الألقاب على عدد من المشتركات ....


كما حازت كارن عازار على لقب Miss Online ... تخلل الحفل مبادرات إنسانية من الحضور في تقديم مساعدات مادية ومنح جامعية كانت من نصيب عدد من المشتركات بالاضافة الى الهدايا المخصصة للمشتركات من قبل المؤسسات والشركات ....

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout